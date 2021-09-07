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Ястремська вийшла до півфіналу US Open у змішаному розряді

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США, Вівторок 07 вересня 2021 07:34
Ястремська вийшла до півфіналу US Open у змішаному розряді Фото: Ястремська вийшла в півфінал US Open в змішаному розряді (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу US Open у змішаному розряді. Матч тривав 52 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prosport.

21-річна українка в парі з Максом Перселлом з Австралії здобули перемогу над Ярославою Шведовою (Казахстан) і Фабрісом Мартеном (Франція).

По ходу зустрічі Ястремська і Перселл подали чотири ейси, допустили одну подвійну помилку і реалізували 3 з 4-х брейк-поінтів.

Їх суперники один раз подали навиліт, двічі помилилися при введенні м'яча в гру і не зуміли реалізувати жодного з 3-х брейк-поінтів.

Чвертьфінал міксту

Даяна Ястремська / Макс Перселл-Ярослава Шведова / Фабріс Мартен-6: 2, 6: 3.

У півфіналі Ястремська і Перселл зіграють з переможцями матчу Олмос/Аревало - Перес/Демолінгер.

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