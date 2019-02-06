Ястремська виграла свій дебютний матч за збірну України з тенісу

Українка перемогла на старты Кубка Федерації

Даяна Ястремская, которая является 34 теннисисткой в мировом рейтинге, обыграла 71 ракетку мира Юханну Ларссон в стартовом противостоянии Украины и Швеции в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Поединок между третьей ракеткой Украины и второй у шведок продолжался 1 час и 13 минут, завершившись со счетом 6:4, 6:2.

Этот матч был первым для Ястремской за сборную Украины.

На вторую игру противостояния Украина - Швеция заявлены Леся Цуренко (WTA 24) и Ребекка Петерсон (WTA 57). В случае, если она одержит победу, Украина досрочно выигрывает в противостоянии со шведками.

В противном случае все придется решать в третьем матче, где в парном разряде Надежда Киченок и Марта Костюк противостоять Мариам Бьорклунд и Корнелии Эмили Листер.

7 февраля Украинский сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля - с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.

Чтобы вернуться в Мировую группу Украине нужно выигрывать свою группу, а затем побеждать победителя параллельной группы.