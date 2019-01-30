ru
ua

Ястремська все ж зіграє за збірну України в Кубку Федерації

ФТУ досягла домовленості з 18-річною тенісисткою

Третья ракетка Украины и 47 в мире Даяна Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины (ФТУ).

Отмечается, что были проведены дополнительные переговоры и все недоразумения устранены.
 
Таким образом в составе сборной Украины в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации выступят: Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Кубок Федерации пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Украина сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.

Напомним, ранее ФТУ сообщила, что Ястремская и Элина Свитолина отказались выступать за сборную Украины из-за финансовых условий. 

Первая ракетка Украины в свою очередь заявила, что не сыграет за национальную сборную на Кубке Федерации из-за травмы.

У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту У ЦВК розповіли, чи вистачить закладених у бюджеті коштів на вибори-2019
Читати всі новини