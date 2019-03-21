Ястремська перемогла росіянку на старті турніру Miami Open

Фото: Даяна Ястремська (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Українка здобула першу в кар'єрі перемогу в основі змагань Premier Mandatory

Третя ракетка України Даяна Ястремська обіграла 57 номер світового рейтингу з Росії Катерину Александрову на турнірі WTA категорії Premier Mandatory в Майамі (США). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Суперниці провели на корті близько 70 хвилин. Ястремська втратила в кожному сеті по одному гейму на своїй подачі, а сама оформила два брейка в першій партії і три - у другій.

Суперниці вже зустрічалися на корті тричі в минулому році. Українка виграла на харді в Санкт-Петербурзі і на траві в Илкли (ITF), а Александрова була сильнішою на грунті в Будапешті (ITF).

18-річна Ястремська втретє у кар'єрі виступає на змаганнях серії Premier Mandatory і святкує свою першу перемогу в основній сітці турнірів цієї категорії.

У другому колі українка зіграє з Ешлі Барті з Австралії.

Нагадаємо, на початку лютого Ястремська виграла турнір WTA в таїландському Хуахіні.