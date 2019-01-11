Ястремська програла в півфіналі парного турніру в Хобарті

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/HobartTennis)

Українка разом з росіянкою Потаповою поступилися бельгійсько-шведської парі

Українська тенісистка Даяна Ястремська та росіянка Анастасія Потапова не змогли пробитися у фінал турніру в Хобарті (Австралія) в парному розряді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У півфіналі вони в двох партіях програли бельгійці Кірстен Фліпкенс і шведці Юхан Ларссон з рахунком 5:7, 4:6. Тривалість протистояння склала 1 годину 27 хвилин.

Fourth seeds Kirsten Flipkens/Johanna Larsson are into the #HobartTennis doubles final, beating Dayana Yastremska/Anastasia Potapova 7-5 6-4 in the semifinals tonight pic.twitter.com/G67zbYr9mc — Hobart International (@HobartTennis) January 11, 2019

У фіналі змагань Фліпкенс і Ларссон посперечаються з представницями Китайського Тайбея Чань Хаочін і Чань Латиш. Турнір в Хобарті завершиться 12 січня.

Top seeds Latisha Chan/Hao-Ching Chan are the first team into the #HobartTennis doubles final, beating third seeds Monica Niculescu/Zhaoxuan Yang 6-3 6-4 in the semifinals pic.twitter.com/71xvIGcvjB — Hobart International (@HobartTennis) January 11, 2019

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська завершила боротьбу за одиночний титул на турнірі в Хобарті.