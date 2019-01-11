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Ястремська програла в півфіналі парного турніру в Хобарті

Новини » Спорт    11.01.2019 - 16:39
Ястремська програла в півфіналі парного турніру в Хобарті
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/HobartTennis)

Українка разом з росіянкою Потаповою поступилися бельгійсько-шведської парі

Українська тенісистка Даяна Ястремська та росіянка Анастасія Потапова не змогли пробитися у фінал турніру в Хобарті (Австралія) в парному розряді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У півфіналі вони в двох партіях програли бельгійці Кірстен Фліпкенс і шведці Юхан Ларссон з рахунком 5:7, 4:6. Тривалість протистояння склала 1 годину 27 хвилин.

У фіналі змагань Фліпкенс і Ларссон посперечаються з представницями Китайського Тайбея Чань Хаочін і Чань Латиш. Турнір в Хобарті завершиться 12 січня.

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська завершила боротьбу за одиночний титул на турнірі в Хобарті.

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