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Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо

Автор: РБК-Україна

Ястремська програла перший матч на Олімпіаді в Токіо. Українці не вистачило сил на третій сет у поєдинку з канадкою Лейлою Фернандес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.

ОІ-2020. Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Лейла Фернандес (Канада) - 3:6, 6:3, 0:6

Це була перша зустріч тенісисток.

Ястремська продовжить боротьбу на Олімпіаді в парному розряді, де зіграє в дуеті з Еліною Світоліною.

У наступному раунді Фернандес битиметься проти Заріни Діяс З Казахстану або Барбори Крейчикової з Чехії.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Також у день відкриття Олімпіади-2020 зафіксували 19 нових випадків.

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Олімпіада 2020