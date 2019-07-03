ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ястремська пробилася до третього кола Вімблдону

Новини » Спорт    03.07.2019 - 23:12
Ястремська пробилася до третього кола Вімблдону
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка в трьох сетах обіграла американку Кенін

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла в трьох сетах американку Софію Кенін в другому раунді Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Зустріч тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 6:3. Між собою тенісистки ще не грали.

У третьому колі Ястремська зустрінеться з Вікторією Голубич зі Швейцарії. Раніше тенісистки двічі перетиналися на турнірах і обидва рази Даяна перемагала Вікторію.

Нагадаємо, в першому колі Ястремська обіграла італійку Камілу Джорджі.

Світоліна на відмові суперниці пройшла до третього кола Вімблдону Цуренко і Козлова покинули Уїмблдон після першого кола
Новини України ТеннисУимблдонсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся