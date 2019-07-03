Ястремська пробилася до третього кола Вімблдону

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка в трьох сетах обіграла американку Кенін

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла в трьох сетах американку Софію Кенін в другому раунді Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Зустріч тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 6:3. Між собою тенісистки ще не грали.

У третьому колі Ястремська зустрінеться з Вікторією Голубич зі Швейцарії. Раніше тенісистки двічі перетиналися на турнірах і обидва рази Даяна перемагала Вікторію.

Нагадаємо, в першому колі Ястремська обіграла італійку Камілу Джорджі.