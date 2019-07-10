Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону. Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Всього на престижну нагороду претендують четверо учасників змагань. Крім 19-річної українки, визнання організаторів отримали 15-річна американка Корі Гауф, 22-річна представниця Чехії Кароліна Мухова, і Маттео Берреттіні з Італії, якому 23 роки.

Відзначимо, Ястремська в цьому році дебютувала на Вімблдоні. Вона послідовно обіграла Камілу Джорджі, Софію Кенін і Вікторію Голубич, але в матчі четвертого раунду в трьох сетах поступилася китаянці Чжан Шуай.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в півфінал Вімблдону.