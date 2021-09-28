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Ястремська перемогла на старті тенісного турніру в Чикаго

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США, Вівторок 28 вересня 2021 02:54
Ястремська перемогла на старті тенісного турніру в Чикаго Фото: Ястремська перемогла на старті тенісного турніру в Чикаго (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла на старті тенісного турніру в Чикаго. Вона здобула першу перемогу з середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Федерації тенісу України.

Ястремська вийшла до другого раунду турніру WTA-500" Chicago Fall Tennis Classic", який проходить в Чикаго.

На турнірі в Чикаго вона обіграла француженку Алізе Корне - 7:5, 6:1.

Для Ястремської перемога над 65-ю ракеткою світу Корне стала найбільш високорейтинговою з вересня 2020 року. Це четвертий матч, який Даяна виграла після відновлення виступів (три попередні перемоги були над тенісистками, які в топ-100 рейтингу не входили).

У другому раунді суперницею Ястремської стане сьома сіяна Елізе Мертенс (WTA 18) з Бельгії. Ястремська не обігрувала суперниць з топ-20 рейтингу з лютого 2020 року.

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