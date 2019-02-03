Ястремська в фіналі турніру в Хуахіні

Українська тенісистка взяла гору над австралійкою Айлой Томлянович

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская одолела австралийку Айлу Томлянович в финале турнира WTA в таиландском Хуахине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 7:6. Теннисистки провели на корте 2 часа и 25 минут. Ранее теннисистки играли однажды, победу в том матче одержала украинка.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.