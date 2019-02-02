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Ястремська пробилася в фінал турніру в Таїланді

Новини » Спорт    02.02.2019 - 15:23
Ястремська пробилася в фінал турніру в Таїланді
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка вийшла до другого вирішального поєдинку в кар'єрі

Третя ракетка України Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру WTA в таїландському Хуахіні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

18-річна спорсменка в півфіналі обіграла 98 номер світового рейтингу полячку Магду Ліннетт з рахунком 6:4, 6:3.

Раніше на шляху до півфіналу Даяна вибила першу сіяну турніру, іспанку Гарбінє Мугурусу.

У фіналі турніру в Хуахіні вона битиметься з австралійкою Айля Томлянович, яка в своєму півфінальному поєдинку в двох сетах обіграла представницю Словенії Тамару Ціданшек - 6:4, 6:1.

Хардового турнір з призовим фондом 250 тисяч доларів проходить з 28 січня по 3 лютого.

Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.

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