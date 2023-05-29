Ястремская вслед за Костюк зачехлила ракетку на "Ролан Гарросе"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Ястремская – Векич – 0:2 (2:6, 5:7)

Одесситка проиграла представительнице топ-25 Векич в двух сетах. Хорватка хорошо начала, оформив брейк в первом же гейме. Ястремская с позиции аутсайдера не смогла навязать конкуренцию балканской теннисистке.

Векич отдала украинке всего два гейма в первой партии. Благодаря еще одному брейку и качественной собственной подаче хорватка сумела закрыть сет всего за 33 минуты. Несколько напряженнее вышла вторая партия.

Ястремская и Векич начали с двойного размена брейками. Когда же хорватская теннисистка еще раз набрала пункт на подаче оппонентки, то одесситка ответила ей вскоре – в восьмом гейме (4:4). Впрочем, камбэка зрители не дождались.

Украинка уступила на своей подаче в самый ответственный момент, когда счет был равным и "светил" тай-брейк (5:5). Вдохновленная же собственным достижением Векич мгновенно закрыла сет и матч и вышла на американку Перу в 1/32 финала турнира.

Накануне Костюк вылетела в первом раунде French Open. Молодая украинская теннисистка потерпела поражение от второй ракетки мира Соболенко. Белоруска переиграла соперницу в двух партиях.