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Ястремская выиграла финал квалификации на Madrid Open

Фото: Даяна Ястремская пополнила список украинок в основной сетке Мадрида (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской в двух сетах завершился решающий матч квалификационного этапа на турнире в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, квалификация, финал

Грабер – Ястремская – 0:2 (1:6, 2:6)

Одесситка одолела Юлию Грабер. Австрийская теннисистка упустила активный старт украинки и с потерянным на собственной подаче пунктом быстро начала отставать (0:2). Более того, даже обратный брейк представительницы топ-100 рейтинга WTA не помог.

Ястремская выиграла 4 (!) гейма подряд и закрыла первый сет за гроссмейстерские 39 минут. Поспособствовал такому промежуточному итогу, в частности, высокий процент первой подачи – 78%, а также отыгранные 6 из семи брейк-пойнтов австрийки.

Вторая партия началась еще с большим преимуществом украинской теннисистки. Ястремская быстро повела 3:0 (два брейка) и немного расслабилась. Непродолжительная потеря концентрации привела к тому, что Грабер сумела выровнять игру и сократила отставание до минимального (2:3).

К счастью, Ястремская оперативно сделала выводы по ошибкам. Молодая украинка взяла ситуацию под контроль и с еще одним брейком закрыла сет, а с ним и матч на собственной подаче. Партия продолжалась те же 39 минут.

Ястремская стала пятой украинкой в основной сетке Madrid Open. В первом-втором раундах там сыграют ее соотечественницы Свитолина, Цуренко, Калинина и Костюк. Призовой фонд турнира составит более 7,6 млн евро.

К слову, ранее Уимблдон анонсировал финансовую поддержку Украины и украинских теннисистов.

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Даяна ЯстремскаяТеннис