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Ястремская отказалась продолжать игру на турнире в Штутгарте (видео)

Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская досрочно завершила стартовый матч в основной сетке на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 500, Штутгарт, 1/16 финала

Елена Остапенко (Латвия) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:3, 3:0, отказ

Ястремская (№46 WTA) впервые в карьере успешно прошла сито отбора в Штутгарте, одолев Ану Конюх из Хорватии (6:1, 6:4) и немку Эллу Зайдель (6:3, 6:3). До этого она дважды уступала в квалификации: в 2018 году в финале, а в 2023-м - в полуфинале.

Соперницей одесситки в первом круге основы стала 24-я в мире Елена Остапенко из Латвии. Ранее они дважды играли между собой, каждая имела в активе по победе.

На этот раз Остапенко взяла первый сет благодаря выигранному очку на подаче украинки. Она же сразу повела во второй партии. При счете 3:0 в пользу латвийки Ястремская вызвала врача, пожаловавшись на плохое самочувствие. После консультаций с медиками она решила не продолжать матч. Остапенко подошла к украинке и спросила о ее здоровье, после чего теннисистки ушли с корта.

Таким образом соревнования осталось без отечественных представителей. Кроме Ястремской в Штутгарте должна была играть Марта Костюк. Однако накануне встречи с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой в первом круге она официально снялась с турнира.

Причина - травма, полученная в матче за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг. Этот отказ скажется на рейтинге Костюк, поскольку в прошлом году она дошла в Штутгарте до финала, а теперь - не сумела защитить очки.

 

Ранее рассказали, как Свитолина впервые в истории вывела Украину в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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ТеннисДаяна ЯстремскаяМарта Костюк