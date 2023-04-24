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Ястремская на отказе вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Фото: Даяна Ястремская сразится за путевку в основной раунд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С победы над немкой Эвой Лис стартовала на Madrid Open украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, квалификация

Ястремская – Лис – 0:0 (5:1, отказ Лис)

Молодая одесситка роскошно проявила себя в дебюте. С двумя брейками Ястремская довольно быстро повела 3:0. Лис, однако, сумела ответить взятым на подаче украинки очком в четвертом гейме.

Правда, конкурентного развытия этот выпад не получил. Украинка взяла еще два гейма подряд. После этого немецкая теннисистка отказалась от дальнейшей борьбы и пропустила соперницу в финал квалификации.

Там Ястремская встретится с Юлией Грабер. Австрийка в двух сетах одолела хорватку Конюх (6:4, 7:6). Поединок за место в основной сетке Madrid Open запланирован на 25 апреля.

Ястремская может стать пятой украинкой в борьбе за титул в столице Испании. В первом-втором раундах там сыграют ее соотечественницы Свитолина, Цуренко, Калинина и Костюк. Призовой фонд турнира – свыше 7,6 млн евро.

К слову, украинки Калинина и Костюк улучшили положение в топ-40 рейтинга WTA.

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Даяна ЯстремскаяТеннис