Ястремская и Цуренко одолели первый круг Индиан-Уэллса, Костюк неожиданно вылетела

Две из трех украинских теннисисток прошли первый раунд основной сетки престижного турнира WTA в Калифорнии. Зачехлить ракетку пришлось Марте Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Indian Wells 2023, квалификация, 1-й раунд

Ястремская – Бондар – 2:0 (6:3, 6:4)

Цуренко – Чжу – 2:0 (6:4, 6:3)

Петерсон – Костюк – 2:1 (7:5, 5:7, 7:5)

Первой на корте появилась Даяна Ястремская. Украинка потратила 80 минут, чтобы справиться с венгеркой Бондар. В середине обоих сетов соперницы обменивались брейками. Но в двух случаях одесситка по этому показателю была впереди (3:2, 2:1). А закрыла поединок, реализовав матч-пойнт с третьей попытки.

По схожему сценарию развернулись события для Леси Цуренко. В противостоянии с китаянкой Чжу выигранных на подаче оппонентки подач было еще больше (4:3, 3:1 в пользу украинки). Показательной стала вторая партия. Отдав подачу сопернице, Цуренко при счете 3:3 сразу же оформила обратный брейк и победно взяла еще два гейма подряд.

Самым конкурентным оказался матч Костюк. Украинская теннисистка провела на корте без одной минуты 3 часа. В стартовой партии молодая киевлянка имела гандикап (3:1), но растеряла его и оказалась в роли догоняющей. Героически отыграв 4 сет-пойнта, Костюк сравняла счет (5:5), но тут же проиграла два гейма подряд и отдала сет.

Вторая партия едва не ознаменовалась тем же итогом. 20-летняя украинка ярко начала с брейком (2:0), но со временем уже уступала (3:4). Впрочем, при счете 5:5 Костюк оформила брейк и сильным выступлением на собственной подаче склонила чашу весов в свою пользу.

Настоящая драма развернулась в третьем сете. Представительница Украины упустила дебют (0:3), но сумела навязать конкуренцию дальше. В какой-то момент она даже стала фаворитом (5:4). Однако шведка Петерсон оформила еще один брейк и завершила партию и поединок на собственной подаче.

В следующем раунде Ястремская встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. Цуренко будет противостоять Донни Векич из Хорватии. Вступит в борьбу и первая ракетка Украины. Ангелина Калинина выйдет в корт против чешки Линды Фрухвиртовой. Все матчи запланированы на 10 марта.