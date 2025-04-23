Ястремская и еще одна украинка стартуют на "тысячнике" в Мадриде

Прямые путевки в основную сетку соревнования получили четыре лучшие украинские теннисистки - Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Еще две - Юлия Стародубцева и Дарья Снигур - выступали в квалификации.

Снигур (№147 WTA) вылетела уже на старте отбора, проиграв аргентинке Марии Лурдес Карле - 7:5, 6:7, 4:6.

В то же время Стародубцева (№99 WTA) успешно прошла квалификационное сито. На пути к основе она переиграла двух французских оппоненток - Клое Паке (2:6, 6:3, 6:0) и Эльзу Жакмо (7:6, 2:6, 7:5).

Таким образом Стародубцева должна была бы стать пятой отечественной теннисисткой в главной сетке соревнования. Однако стала четвертой, поскольку Калинина (№74 WTA) снялась из-за болезни.

Две лучшие теннисистки Украины - Свитолина (№17 WTA) и Костюк (№36 WTA) - попали в число сеяных и начнут турнир со второго круга.

Ястремская (№46 WTA) и Стародубцева начинают свой путь с первого раунда.

Сначала на корт ориентировочно в 15:35 выйдет Стародубцева. Она встретится с чешкой Линдой Фругвиртовой (№145 WTA). Ранее соперницы на корте не пересекались. Пятая ракетка Украины впервые сыграет в основе мадридского "тысячника".

Ястремская выйдет на игру в следующем запуске (ориентировочно - в 16:45). Она сыграет со 138-й в мире британкой Франческой Джонс. Соперницы также встретятся впервые. Ястремская в пятый раз выступит в основной сетке турнира в Мадриде. Ее лучшим результатом является два попадания в 1/16 финала - в 2022-м и 2024 годах.

Турнир Mutua Madrid Open - WTA 1000 начался 22 апреля и продлится до 4 мая. Его призовой фонд составляет 8 963 700 долларов США. Действующей чемпионкой является Ига Свёнтек из Польши.