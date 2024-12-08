Ястремская начнет сезон во Франции попыткой прервать неутешительную серию

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская стартует в новом соревновательном году на турнире во французском Лиможе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Отечественная спортсменка примет участие в турнире WTA 125, который пройдет 9-15 декабря на закрытых кортах. Призовой фонд соревнования – 115 тысяч долларов.
Украинка, находящаяся в мировой квалификации на 33-й строчке, получила wild card от организаторов. Она будет второй по рейтингу участницей турнира после "нейтральной" Екатерины Александровой (28-я в мировом списке).
Свою первую соперницу Ястремская узнает по итогам квалификации. Для украинской теннисистки этот турнир станет возможностью прервать серию из семи поражений подряд, которой она завершила прошлый сезон.
На турнире в Лиможе одесситка принимала участие только один раз. В 2016 году она проиграла в первом круге.
Приняла участие в 20 турнирах разного уровня, в том числе во всех четырех соревнованиях серии Большого шлема. Также представляла Украину на Олимпийских играх.
Самое большое достижение в сезоне – полуфинал Australian Open. В шаге от решающего матча украинка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая.
На Ролан Гаррос Ястремская проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф. На Уимблдоне – на том же этапе – Донне Векич из Хорватии. US Open завершила уже после первого круга, не сумев одолеть немку Юле Нимайер. На Олимпиаде дошла до третьего раунда, где ее остановила Камила Осорио из Колумбии.
Ранее сообщили, что четыре украинки гарантировали себе участие в "основе" Australian Open 2025.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.