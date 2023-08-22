Ястремская прошла первый раунд квалификации US Open, еще две украинки вылетели

US Open, квалификация, 1-й раунд, женщины

Завацкая – Бондар – 0:2 (6:7, 4:6)

Стародубцева – Наэф – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)

Ястремская – Уотсон – 2:0 (6:3, 6:2)

Завацкая в двух сетах уступила венгерке Бондар. Соперница украинки со старта встречи очертила претензии на следующий раунд, поведя 4:1 с брейком. Впрочем, отечественная теннисистка организовала камбэк и перевела сет в тай-брейк.

Но там чаша весов снова склонилась в сторону Бондар, которая позволила Завацкой взять всего два пункта. Судьбу же второй партии решил один гейм – седьмой. Венгерская теннисистка взяла подачу украинки и хладнокровно довела матч до победы.

Дольше всего на корте пробыла уроженка Каховки Стародубцева. С первых геймов она неожиданно навязала конкуренцию швейцарке Наэф. Оппонентки дважды обменялись брейками, а при счете 6:5 в свою пользу украинка в третий раз взяла подачу соперницы и закрыла сет.

Но в двух последующих партиях удача уже отвернулась от Стародубцевой. В обоих случаях Наэф удалось лучше выступить и на собственных, и на чужих подачах. Даже счет в обоих сетах одинаков – 6:4 в пользу швейцарки. В конце концов украинка зачехлила ракетку.

Одесситка Ястремская шла к цели постепенно. Сначала она поставила на собственные подачи, а затем оформила первый брейк, дожав Уотсон с третьей попытки. Британка сопротивлялась до последнего и отыграла три сет-пойнта, но украинка достигла своего.

На вторую же партию энтузиазма Уотсон не хватило. Каких-то 20 минут спустя она уже "горела" 0:4 и открыла Ястремской прямой путь к матчболу. Британской теннисистке удалось размочить счет и набрать два очка, но не больше. Украинка уверенно двигается дальше.