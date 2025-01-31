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Сестры Киченок с разгромом россиянки пробились в финал турнира в Австрии

Линц, Пятница 31 января 2025 18:42
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Сестры Киченок с разгромом россиянки пробились в финал турнира в Австрии Фото: Сестры Киченок (instagram.com/tennis.ukraine)
Автор: Андрей Костенко

Людмила и Надежда Киченок, которые снова объединились в тандем, вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в австрийском Линце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA 500 Линц, парный разряд, полуфинал

Людмила Киченок / Надежда Киченок - Анна Данилина / Ирина Хромачева - 6:4, 6:0

Украинки не имели особых проблем в противостоянии с парой, которую составили Данилина из Казахстана и "нейтральная" россиянка Хромачева. Первую партию с тремя брейками они выиграли со счетом 6:4. А вторую вообще забрали под ноль. Матч длился 1 час 10 минут.

Теперь в финале лучшие парные теннисистки Украины сойдутся с победительницами противостояния Катержина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) - Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Людмила поборется за свой 12-й парный титул WTA, а Надежда - за 10-й. Выступление в Линце - первое совместное для сестер после Олимпиады-2024.

Ранее Ястремская сенсационно пробилась в полуфинал турнира в Линце и сыграет с обидчицей другой украинки.

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