Ястремская добавила без игры лидеры на месте: что изменилось в рейтинге WTA

Во главе списка продолжает находиться "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. Она захватила лидерство после того, как полька Ига Свентек, долгое время занимавшая 1-е место, завершила сезон. Польская спортсменка удерживает вторую строчку. Третье место занимает американка Кори Гауфф.

В топ-10 вошла американка Даниэль Коллинс. Еще одна представительница США Джессика Пегула опустилась с 4-го места на 6-е. В свою очередь, 4-ю строчку теперь занимает итальянка Жасмин Паолини.

В положении украинок тоже без существенных изменений. Лидерами отечественного тенниса остаются Марта Костюк (18-я в мире) и Элина Свтолина (26-я), сохранившие предыдущие позиции. Даяна Ястремская без игры поднялась на одну строчку и теперь находится на 33-м месте.

Другие украинки из отечественного топ-10 понесли потери. Самый большой регресс у Катарины Завацкой, опустившейся на 10 ступенек. По восемь позиций потеряли Дарья Снигур и Валерия Страхова.