Стріляли з систем ППО: на сході України пройшли бойові навчання

У Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості. Військові вдосконалили навички застосування зенітних установок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета - удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.
За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань. Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.
Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.