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Стріляли з систем ППО: на сході України пройшли бойові навчання

Автор: Анастасія Рокитна

У Донецькому прикордонному загоні провели польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості. Військові вдосконалили навички застосування зенітних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Основною складовою занять були навчальні стрільби. Мета - удосконалення знань та навичок українських військовослужбовців.

За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань. Прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.

Фото: на сході пройшли бойові навчання зі стрільбами з систем ППО (facebook.com/pressjfo.news)

Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.

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ПВО