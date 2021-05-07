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Стріляли з мінометів та гранатометів. Окупанти сім разів порушували "тишу" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 07 травня 2021 18:00
Стріляли з мінометів та гранатометів. Окупанти сім разів порушували "тишу" на Донбасі Фото: на Донбасі з початку доби 7 обстрілів (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з почату 7 травня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів, а також гранатометів.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Під мінометний вогонь противника потрапляли українські військові, які захищають Піски. Там окупанти застосували міномети 82-го та 120-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Верхньоторецького та Невельського позиції підрозділів Об'єднаних сил бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів, а в районі Авдіївки окупанти застосували ще й ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, проросійські бойовики здійснили дистанційне мінування території поблизу Південного. Найманці застосували заборонені міни ПОМ-2.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - додали у штабі.

Нагадаємо, вчора на Донбасі загинули двоє українських військових, а ще один отримав поранення. Окупанти вчора 16 разів обстрілювали українські позиції.

Як писало РБК-Україна, вчора на Донбасі загинув військовослужбовець з Житомирської області.

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