Стріляли з мінометів та гранатометів. Окупанти сім разів порушували "тишу" на Донбасі

Проросійські бойовики з почату 7 травня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів, а також гранатометів.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Під мінометний вогонь противника потрапляли українські військові, які захищають Піски. Там окупанти застосували міномети 82-го та 120-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Верхньоторецького та Невельського позиції підрозділів Об'єднаних сил бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів, а в районі Авдіївки окупанти застосували ще й ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, проросійські бойовики здійснили дистанційне мінування території поблизу Південного. Найманці застосували заборонені міни ПОМ-2.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - додали у штабі.