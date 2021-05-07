Стало відомо ім'я другого бійця, який загинув вчора на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець з Житомирської області Сергій Коробцов. Це другий загиблий в ході бойових дій 6 травня.

"6 травня в зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина і маленький син", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 травня на Донбасі загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречко. Йому було 37 років, пішов на службу в січні 2021 року, це була його перша ротація.

Всього за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали смертельні кульові поранення. Ще один боєць отримав осколкове поранення, йому оперативно надали першу допомогу і евакуювали. Стан здоров'я пораненого - важкий.