Стріляли з гранатометів, кулеметів і не тільки: окупанти обстріляли Причепилівку

Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі, порушуючи домовленості ТКГ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 р.в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Обстріли збройних формувань Російської Федерації велися в бік Причепилівки в Луганській області. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів наші бійці не постраждали. Також наголошується, що завдяки зусиллям наших захисників рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.