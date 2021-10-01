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"Стріляв у пташок з балкону": подробиці поранення водія глави Держархівслужби

Автор: Дмитро Левицький, Олег Черниш

У Києві чоловік вирішив "постріляти по пташках" зі свого балкону. В результаті він поранив перехожого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Як розповіло РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, мова про інцидент, що трапився з водієм голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Поліція отримала повідомлення про поранення людини в результаті пострілу з вулиці Преображенської в Києві. Потерпілого доставили до лікарні, а на місце виїхали оперативники.

Правоохоронці не менш ніж за годину встановили причетного до події. Ним виявився чоловік 1989 року народження. Він пояснив поліцейським, що нібито вирішив "постріляти з пневматичної рушниці по пташках" з балкону, але випадково поцілив у перехожого.

З помешкання підозрюваного вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі йому готують підозру, щоб потім обрати запобіжний захід.

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Київ