"Стріляємо й по своїм": окупанти зізнаються, що воюють в Україні наосліп

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям...Буває стріляємо і по своїм", - чути з перехопленої розмови слова ворожого артилериста.

Він також розповідає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", - каже росіянин.

Окупант розповідає, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

"Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому, що ніхто їх не забирає", - додає російський військовий.

Крім того, він стверджує, що найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі, що він відмовився брати участь у війні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій чути, що окупанти масово починають панікувати через масові удари по їх техніці.

Додамо, також перехоплено розмову, де окупанти кажуть, що українські захисники так затисли окупантів в Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

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