RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Стріляємо й по своїм": окупанти зізнаються, що воюють в Україні наосліп

Фото: окупанти стріляють по своїм, бо вооють в Україні наосліп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти зізнаються, що воюють проти України наосліп. Через те що не бачать куди стріляють, іноді влучають і у "своїх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям...Буває стріляємо і по своїм", - чути з перехопленої розмови слова ворожого артилериста.

Він також розповідає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", - каже росіянин.

Окупант розповідає, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

"Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому, що ніхто їх не забирає", - додає російський військовий.

Крім того, він стверджує, що найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі, що він відмовився брати участь у війні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій чути, що окупанти масово починають панікувати через масові удари по їх техніці.

Додамо, також перехоплено розмову, де окупанти кажуть, що українські захисники так затисли окупантів в Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України