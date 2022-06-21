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Стріляємо, тому що можемо? У Росії немає сил, щоб взяти Харків, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мета Російської Федерації - завдати максимальної шкоди Харкову, у неї немає сил для взяття міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника офісу президента Михайла Подоляка.

Подоляк заявив, що обстріли житлових кварталів Харкова з точки зору військового мистецтва не мають ніякого сенсу.

"У Росії явно немає сил, щоб взяти Харків. Але у Москви і немає такої мети. Їх мета - завдати максимальної шкоди місту і помститися його жителям. Показати Харкову справжні принади "російського світу" і "дружби народів" - "Гради", Уурагани"," Смерчі"", - написав він.

Подоляк вважає, що Росія веде цю війну через "ірраціональну помсту" - через те, що українці зруйнували наміри Москви в 2014 році і лютому 2022 року.

"Стріляємо тільки тому, що можемо"? "Вбиваємо тільки тому, що подобається"? Так, звичайно, для сучасної РФ навіть це - аргументи", - написав радник керівника ОП.

Подоляк стверджує, що місто-герой Харків вистоїть.

"А харків'яни проживуть на кілька порядків довше, ніж проіснує Російська імперія. Історія дуже любить правду і сильних людей", - додав він.

Як повідомлялося раніше, в результаті обстрілу російськими військовими Харкова 21 червня загинули чотири людини, ще 10 - поранені.

Також окупанти обстріляли депо харківського метрополітену, постраждав електрик.

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ХарківІрина Подоляк