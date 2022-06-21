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Обстріл Харкова: стало відомо кількість загиблих та поранених

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 15:11
Обстріл Харкова: стало відомо кількість загиблих та поранених Фото: стало відомо кількість загиблих та поранених у Харкові (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу у Харкові загинуло 4 людини, 10 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Харківської обласної ради Наталію Попову.

"Внаслідок обстрілу росіянами Харкова на сьогодні: поранено 10, загинуло 4 особи", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні 21 червня, Харків - під ворожим обстрілом.

Раніше стало відомо про загибель дитини внаслідок сьогоднішнього обстрілу у Харкові.

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