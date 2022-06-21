Обстріл Харкова: стало відомо кількість загиблих та поранених
Фото: стало відомо кількість загиблих та поранених у Харкові (Getty Images)
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу у Харкові загинуло 4 людини, 10 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Харківської обласної ради Наталію Попову.
"Внаслідок обстрілу росіянами Харкова на сьогодні: поранено 10, загинуло 4 особи", - написала вона.
Нагадаємо, сьогодні 21 червня, Харків - під ворожим обстрілом.
Раніше стало відомо про загибель дитини внаслідок сьогоднішнього обстрілу у Харкові.