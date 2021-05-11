Стрілянину в школі в Казані офіційно назвали терактом

За даними правоохоронців, охорона в казанській школі, де сталася стрілянина, була відсутня. Замість неї була тільки тривожна кнопка.

"Це величезна страшна трагедія. Терористичний акт, спрямований проти дітей, - найпідліше, найнижче, що можна собі уявити. Наші серця сьогодні сповнені скорботи і співчуття", - заявив він.

Як повідомляється, в Казані почалося позачергове засідання антитерористичної комісії. Уряд республіки готує виплати сім'ям загиблих і постраждалим в казанській школі №175.

В результаті теракту в Казані загинули щонайменше 7 дітей і вчитель. Також є десятки постраждалих.