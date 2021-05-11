Стрілянину в школі в Казані офіційно назвали терактом

Мер Казані Ільсур Метшин заявив, що стрілянина в школі № 175 є терактом. Він висловив співчуття сім'ям, рідним і близьким загиблих.
Про це повідомляє "РИА Новости".
За даними правоохоронців, охорона в казанській школі, де сталася стрілянина, була відсутня. Замість неї була тільки тривожна кнопка.
"Це величезна страшна трагедія. Терористичний акт, спрямований проти дітей, - найпідліше, найнижче, що можна собі уявити. Наші серця сьогодні сповнені скорботи і співчуття", - заявив він.
Як повідомляється, в Казані почалося позачергове засідання антитерористичної комісії. Уряд республіки готує виплати сім'ям загиблих і постраждалим в казанській школі №175.
В результаті теракту в Казані загинули щонайменше 7 дітей і вчитель. Також є десятки постраждалих.
Нагадаємо, в Криму посилюють пропускний режим в школах після стрілянини в Казані.
Зазначимо, Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані, вимагає посилити правила обігу зброї.