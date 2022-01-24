Стрілянину в німецькому університеті влаштував студент, поранено чотирьох осіб
Стрілянину в університеті в Гейдельберзі (Німеччина) влаштував студент. За уточненими даними, з важкими пораненнями госпіталізували чотирьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання heidelberg24.de.
Повідомляється, що стрілок відкрив вогонь прямо на лекції в аудиторії медичного факультету. За попередніми даними, у нього не було політичних або релігійних мотивів. З собою у нього було кілька пістолетів, але дана інформація поки офіційно не підтверджена.
Згідно з повідомленням поліції, всього поранено чотирьох осіб, за життя однієї з них борються медики. Нападник стріляв з довгоствольного пістолета, після чого спробував сховатися за межами аудиторії і застрелився.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині хлопець влаштував стрілянину в університеті. Поліція відразу уточнила, що стрілок загинув.