Стрілянину в німецькому університеті влаштував студент, поранено чотирьох осіб

Повідомляється, що стрілок відкрив вогонь прямо на лекції в аудиторії медичного факультету. За попередніми даними, у нього не було політичних або релігійних мотивів. З собою у нього було кілька пістолетів, але дана інформація поки офіційно не підтверджена.

Згідно з повідомленням поліції, всього поранено чотирьох осіб, за життя однієї з них борються медики. Нападник стріляв з довгоствольного пістолета, після чого спробував сховатися за межами аудиторії і застрелився.