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Стрілянину в німецькому університеті влаштував студент, поранено чотирьох осіб

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Гейдельберг, Понеділок 24 січня 2022 16:45
Стрілянину в німецькому університеті влаштував студент, поранено чотирьох осіб Фото: німецька поліція розкрила деталі стрілянини в університеті (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Стрілянину в університеті в Гейдельберзі (Німеччина) влаштував студент. За уточненими даними, з важкими пораненнями госпіталізували чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання heidelberg24.de.

Повідомляється, що стрілок відкрив вогонь прямо на лекції в аудиторії медичного факультету. За попередніми даними, у нього не було політичних або релігійних мотивів. З собою у нього було кілька пістолетів, але дана інформація поки офіційно не підтверджена.

Згідно з повідомленням поліції, всього поранено чотирьох осіб, за життя однієї з них борються медики. Нападник стріляв з довгоствольного пістолета, після чого спробував сховатися за межами аудиторії і застрелився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині хлопець влаштував стрілянину в університеті. Поліція відразу уточнила, що стрілок загинув.

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