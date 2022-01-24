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У Німеччині хлопець влаштував стрілянину в університеті. Є поранені, стрілок загинув

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Гейдельберг, Понеділок 24 січня 2022 15:28
У Німеччині хлопець влаштував стрілянину в університеті. Є поранені, стрілок загинув Фото: німецька поліція провела спецоперацію (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

На південному заході Німеччини сталася стрілянина в університеті Гейдельберга. В результаті інциденту є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання heidelberg24.de.

Повідомляється, що молодий чоловік відкрив вогонь з довгоствольної зброї прямо в лекційному залі і поранив кілька осіб. В даний час територію оточила поліція, в операції задіяно спецназ і вертоліт.

За уточненими даними, нападник діяв самостійно. Відомо, що він загинув. Як пише німецька газета Bild, після кількох пострілів хлопець направив зброю на себе і натиснув на курок. Інших деталей поки немає.

Нагадаємо, у жовтні в американському штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінга. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще кілька дістали поранення.

Трохи пізніше у Джорджії біля студентського кампусу невідомі влаштували стрілянину, внаслідок якої також був загиблий та семеро поранених.

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