При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських

Поліція перевіряє інформацію про загиблого

Неизвестный открыл стрельбу в городе Орора (штат Иллинойс, США), в результате ранения получили четверо полицейских. Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию в Twitter.

Как сообщается, стрельба произошла в офисе компании Henry Pratt. Нападавший был вооружен пистолетом. В результате пострадали несколько человек, среди них - четверо полицейских.

Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные машины.

Кроме того, президента США Дональда Трампа проинформировали о произошедшем, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, ранее сообщалось, что американские правоохранители обнаружили в Вашингтоне тела трех мужчин с огнестрельными ранениями.

Как сообщается, правоохранители обнаружили в районе Форт-Дэвис автомобиль с телами двух мужчин с огнестрельными ранениями, и тело еще одного мужчины в десятках метров от машины.