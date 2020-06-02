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З'явилося ще одне відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 16:23
З'явилося ще одне відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі
Фото: місце стрілянини в Одесі (dumskaya.net)

Опубліковано відео з камери спостереження

З місця стрілянини на ринку "7-й кілометр" в Одесі з'явилося ще одне відео. На цей раз мова йде про запис з камери спостереження всередині магазину.

Відео з камери спостереження в Facebook опублікував нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

На відео група чоловіків вривається до магазину, який орендує виходець із Близького Сходу, і нападають на людей всередині нього. Також на відео зафіксовано, як жертви нападу дістають пістолети і відкривають вогонь, після чого нападники зникають с місця злочину.

В Одесі перейняли погану естафету розборок від Броварів. Так трапляється тоді, коли влада втрачає монополію на насильство, коли влада бездіє і покриває несправедливість. Коли навіть сам президент плює на закон. Можна говорити про квартализации країни. Особливому режимі повного нехтування законом при безсиллі управлінців-профанів. Спочатку Бровари. Тепер 7-ий кілометр перетворився в «зелену милю». Хто далі?

Опубліковано Олексієм Гончаренком Вівторок, 2 червня 2020 р.

Сьогодні зранку група невідомих в масках увірвалася до магазину з продажу тканин, після чого пролунали постріли. В результаті інциденту постраждали двоє вихідців з Сирії. У одного з них вогнепальні поранення і різані рани обличчя, у другого - гематоми, струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала десятьох причетних до стрілянини в Одесі, їх доставили до відділення, відкрито кримінальну справу за статтею хуліганство.

Також раніше було опубліковано відео цього конфлікту, зняте з вулиці.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОдесарынокСтрільба
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