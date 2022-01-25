ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У центрі Києва сталася стрілянина біля будівлі СБУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 січня 2022 17:13
У центрі Києва сталася стрілянина біля будівлі СБУ Фото: біля головуправління СБУ сталася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві біля будівлі головного управління СБУ сьогодні вдень сталася стрілянина. Невідомі особи з автоматами напали на групу активістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Один з учасників сутички стверджує, що на місце події прибув спецназ "Альфа" Служби безпеки України.

РБК-Україна звернулося за коментарем до правоохоронних органів, але наразі відповіді не отримало. У поліції Києва сказали, що наразі інформація перевіряється та уточнюється.

Водночас, джерело РБК-Україна в поліції повідомило, що інцидент стався між співробітниками інкасаторської фірми та активістами організації "Український стяг". Інкасатор розцінив дії активістів як напад на обмін валют і кілька разів вистрілив з автомата. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, про киянина, який влаштував стрілянину на курорті в Карпатах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Служба безпеки України
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни