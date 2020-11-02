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Стрілянина у Відні: щонайменше семеро загиблих

Автор: Дмитро Левицький

В результаті стрілянини у столиці Австрії, за непідтвердженою інформацією, загинули щонайменше семеро людей. Зараз у Відні триває поліцейська спецоперація з затримання нападників.

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Про це повідомляє телеканал Disclose.

Також телеканал повідомляє про багато поранених. Серед загиблих один з нападників. Одного з нападників затримали, аде багато терористів досі на свободі.

Поранення кількох людей підтвердили у поліції Відня. Правоохоронці також закликали містян не поширювати фото та відео з місця події та триматися звідти якомога далі.

Крім того, є інформація про ще одну стрілянину. Цього разу стріляли поблизу готелю Hilton. Також говорять, що терористи взяли заручників ще в одному місці Відня, аде де саме - невідомо.

Нагадаємо, сьогодні ввечері невідомі влаштували стрілянину поблизу синагоги у Відні. Місцеві ЗМІ писали, що один з нападників підірвав себе, ймовірно, поясом з вибухівкою.

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