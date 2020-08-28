Стрілянина поблизу Люботина: нападникам загрожує довічне ув'язнення

Фото: затримані нападники (hk.npu.gov.ua)

Правоохоронці повідомили про підозру 14 особам, причетним до нападу на мікроавтобус поблизу Люботина у Харківській області. Всі затримані є мешканцями Дніпра віком від 18 до 33 років.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисникам оголосили підозри у хуліганстві та замаху на вбивство двох і більше осіб з хуліганських мотивів. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічного ув'язнення.

На місці події та у транспортних засобах нападників правоохоронці вилучили 16 гільз, предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль "Форт", газовий пістолет, магазин з патронами, складний ніж, газові балончики та інші речові докази.

Фото: речові докази на місці нападу (hk.npu.gov.ua)

В результаті нападу 35-річний харків'янин отримав струс головного мозку, двоє чоловіків 52 та 38 років отримали вогнепальне поранення плеча, а 36-річного чоловіка було поранено в ногу.

Нагадаємо, вчора у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

У МВС заявили, що стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус понесуть покарання.