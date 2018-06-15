Стрілянина в Колорадо: є постраждалі

Злочинець втік з місця події

В Колорадо (США) сталася стрілянина недалеко від офісного будинку в північному передмісті Денвера, поранені двоє дітей і двоє дорослих. Про це повідомляє CBS.

Як зазначається, на місці події перебувають співробітники поліції.

Так, в Twitter поліцейського управління повідомляється, що нападник залишив місце події і поки не затриманий. В якому стані знаходяться поранені, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в торговому центрі Opry Mills Mall в місті Нешвілл (штат Теннессі, США) чотири людини постраждали.

Як повідомляється, співробітники органів правопорядку провели евакуацію відвідувачів із зони ТЦ, відведеної для підприємств громадського харчування. Готель Gaylord, розташований в безпосередній близькості від місця події, закритий.

В цьому місті 22 квітня чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою AR-15, відкрив стрілянину по відвідувачах одного з ресторанів мережі Waffle House. Дві людини були застрелені біля входу в ресторан, ще двоє - в приміщенні.