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Стрілянина в Таїланді: з торгового центру евакуюють поранених

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 16:01
Стрілянина в Таїланді: з торгового центру евакуюють поранених
Фото: зброя на місці стрілянини (Coconuts News)

Наразі стрілець перебуває на свободі та утримує заручників

З торгового центру Terminal 21 в таїландському місті Корат, де сталася стрілянина, евакуюють поранених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Свідок події опублікував у соцмережі відео, на якому видно, як лікарі та правоохоронці проводять евакуацію поранених з торгового центру, де декілька годин тому озброєний військовослужбовець влаштував стрілянину.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що військовий досі перебуває на території торгового центру. Зазначається, що він захопив у заручники близько 20 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Таїланді сталася стрілянина на території торгового центру Terminal 21 в Кораті. Військовослужбовець, після вбивства свого командувача та ще двох солдатів, відправився до торгового центру та відкрив вогонь по цивільним. Попередньо, жертвами стрілянини стали щонайменше 12 людей.

Також РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 7 лютого, в місті Мукачево сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали 2 людини. Одним з постраждалих внаслідок стрілянини був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Крім того, у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник. Конфліктний відвідувач вирішив "провчити" власника закладу та влаштував стрілянину.

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