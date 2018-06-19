Стрілянина в Швеції: двоє загиблих і четверо поранених

Досі немає жодної інформації про те, через що виникла стрілянина в Мальме і хто стріляв

У результаті стрілянини в місті Мальме в Швеції в понеділок, 18 червня, за уточненими даними, постраждали 6 осіб, двоє з яких пізніше померли. Про це повідомляється на сайті поліції міста.

Так, у поліції уточнили, що в лікарні померли раніше госпіталізовані 18-річний та 29-річний чоловіки.

Правоохоронці все ще працюють на місці злочину, поки не відомо, в результаті чого виникла стрілянина.

Також до цих пір немає жодної інформації про те, хто стріляв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у шведському Мальме в результаті стрілянини біля поліцейської дільниці постраждали п'ятеро людей. Місце події оточили співробітники поліції, нападник втік. Про стан поранених досі нічого не було відомо. Зі слів очевидців, вони чули 15-20 пострілів із автоматичної зброї.