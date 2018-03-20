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Стрілянина в школі США: троє людей у лікарні

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 16:29
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В американському штаті Меріленд сталася стрілянина в школі

Три людини були доставлені в лікарні після стрілянини у школі Грейт Міллс американського штату Меріленд. Про це у вівторок повідомив шериф округу Сент Мері Тім Кемерон, передає BBC.

"Тільки три людини постраждали в цьому інциденті, стрілок і двоє постраждалих", — сказав шериф. Постраждалі госпіталізовані в різні лікарні.

За словами Кемерона, стрілок перебуває в лікарні в критичному стані.

"Стелявший госпіталізований в критичному стані, дівчина в критичному стані, ще один постраждалий в критичному, але стабільному стані", - сказав він.

Також раніше в управлінні заявили, що в школі стався інцидент, в ході якого кілька людей отримали поранення. Повідомлення підтвердило окружне управління середніх шкіл.

Чиновники практично відразу додали, що інцидент взято під контроль. Близько двох годин персонал та учнів евакуювали з будівлі.

Крім того, представник управління шерифа уточнив, що постріли пролунали рано вранці, коли в школі тільки починалися заняття.

На даний момент школа залишається закритою і вже не відновить роботу у вівторок. Інші школи округу у вівторок завершать роботу раніше звичайного. Поліція як і раніше рекомендує батькам не приходити до будівлі школи.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в штаті Меріленд (США) в школі округу Сент-Мері сталася стрілянина. Поліція штату Меріленд розслідує стрілянину в середній школі Great Mills High School. На даний момент немає ніяких подробиць про людину, який почав стрілянину не повідомляється.

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Теги: Сполучені Штати Америки, полиция, школа, Стрільба
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