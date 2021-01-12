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Стрілянина в Полтаві: поліція порушила справу

Полтава, Вівторок 12 січня 2021 20:12
Стрілянина в Полтаві: поліція порушила справу
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом сьогоднішньої стрілянини в центрі Полтави. Поліцейські продовжують встановлювати обставини та причетних до стрілянини.

Про це повідомила Національна поліція України.

Стрілянину на вулиці Нижньомлинській правоохоронці кваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідчі порушили справу за статтею 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

"Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - додали в поліції.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вдень в центрі Полтави сталася перестрілка між озброєними людьми. В результаті стрілянини постраждав чоловік. Щоб знайти зловмисників, поліція перекрила виїзди з міста.

Нагадаємо, у грудні в Сумах сталася стрілянина під час конфлікту між двома перехожими. Один з учасників конфлікту вистрілив з травматичного пістолета у свого опонента.

Крім того, у Кременчуці чоловік стріляв в автомобіль таксі після того, як водій відмовився везти пасажирів.

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Новини України Надзвичайні події Полтаваполицияуголовное делоСтрільба

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