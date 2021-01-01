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В Кременчуці чоловік підозрюється у стрільбі та бійці з таксистом

Кременчук, П'ятниця 01 січня 2021 18:58
В Кременчуці чоловік підозрюється у стрільбі та бійці з таксистом
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Кременчуці затриманий чоловік через конфлікт з водієм таксі. Після відмови вести пасажирів він вистрілив в автомобіль і почав битися з таксистом.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, в ніч на 31 грудня таксист відмовився від виконання замовлення з-за надмірної кількості пасажирів. Між ним і групою людей виник конфлікт. Коли автомобіль "Daewoo Lanos" вирушив без клієнтів, один з чоловіків кілька разів вистрілив в його бік, пошкодивши авто. Потім він почав битися з водієм 1989 року народження.

Поліція встановила особу і затримала чоловіка 1991 року народження. Йому повідомлено про підозру у хулігантстві з використанням зброї. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що в селі Славське у Львівській області сталася зупинка підйомника в Карпатах. Через аварію на пристрої залишилися 74 людини.

Також, правоохоронці порушили кримінальну справу після того, як біля квартири тещі активіста Віталія Шабуніна знайшли гранати. Це вже друга справа, адже до цього вибухівку знайшли біля квартири його матері.

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