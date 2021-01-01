В Кременчуці чоловік підозрюється у стрільбі та бійці з таксистом

Фото: пістолет (РБК-Україна)

У Кременчуці затриманий чоловік через конфлікт з водієм таксі. Після відмови вести пасажирів він вистрілив в автомобіль і почав битися з таксистом.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, в ніч на 31 грудня таксист відмовився від виконання замовлення з-за надмірної кількості пасажирів. Між ним і групою людей виник конфлікт. Коли автомобіль "Daewoo Lanos" вирушив без клієнтів, один з чоловіків кілька разів вистрілив в його бік, пошкодивши авто. Потім він почав битися з водієм 1989 року народження.

Поліція встановила особу і затримала чоловіка 1991 року народження. Йому повідомлено про підозру у хулігантстві з використанням зброї. Слідчі дії тривають.

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