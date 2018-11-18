Стрілянина в Лондоні: постраждали 3 людини

Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Поліція почала розслідування

Троє чоловіків отримали поранення в результаті стрілянини на півночі Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press Association.

Як повідомляється, в службі столичної поліції інформували, що інцидент стався ввечері за місцевим часом в районі Енфілд. Постраждалі госпіталізовані.

За фактом події поліція почала розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Лондона (Великобританія) біля станції метро Кінгсбері сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали щонайменше три людини.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 серпня в Іспанії в провінції Вальядолід чоловік відкрив стрілянину в барі, в результаті одна людина загинула і троє постраждали. Інцидент стався в місті Кастрільо-Техерьего, нападник був затриманий через кілька годин у своєму домі.

Крім того, в серпні в Манчестері (Великобританія) вночі після міського карнавалу відбулася стрілянина, не менше 10 осіб отримали поранення. На той момент в місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.