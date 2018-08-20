Стрілянина у Харкові: поліція встановлює обставини інциденту

Наразі встановлюють особу нападника

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Харкові та особу нападника, який смертельно поранив поліцейського. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зараз на місці стрілянини працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та експерти-криміналісти.

"Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що поранений під час стрілянини охоронець перебуває у стабільному тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 20 серпня у Харкові невідомий влаштував стрілянину біля мерії. У результаті інциденту постраждали охоронець і патрульний, який приїхав на виклик. Згодом співробітник поліції помер. Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка.