Стрельба в Харькове: полиция устанавливает обстоятельства инцидента

На данный момент устанавливают личность нападавшего

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Харькове и личность нападавшего, который смертельно ранил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сейчас на месте стрельбы работают руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и эксперты-криминалисты.

"Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Отмечается, что раненый во время стрельбы охранник находится в стабильном тяжелом состоянии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу возле мэрии. В результате инцидента пострадали охранник и патрульный, который приехал на вызов. Впоследствии сотрудник полиции скончался. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили стрелка.