Стрілянина в Берлінському кафедральному соборі: у поліції назвали причину

Співробітник поліції стріляв у дебошира
Співробітник поліції, який відкрив вогонь у Берлінському кафедральному соборі в неділю, 3 червня, стріляв у дебошира. Про це повідомляє прес-служба поліції.
"У Берлінському кафедральному соборі наш колега на початку п'ятого вистрілив у дебошира. Він був поранений у ногу", - повідомила поліція в Twitter.
При цьому зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що поранення отримав поліцейський.
Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018
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Нагадаємо, сьогодні німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі в неділю вдень.