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Стрілянина в Берлінському кафедральному соборі: у поліції назвали причину

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 19:07
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)

Співробітник поліції стріляв у дебошира

Співробітник поліції, який відкрив вогонь у Берлінському кафедральному соборі в неділю, 3 червня, стріляв у дебошира. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"У Берлінському кафедральному соборі наш колега на початку п'ятого вистрілив у дебошира. Він був поранений у ногу", - повідомила поліція в Twitter.

При цьому зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що поранення отримав поліцейський.

Нагадаємо, сьогодні німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі в неділю вдень.

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Теги публікації: Германия, Берлин, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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