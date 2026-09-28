Дело Гордийчука: появилась новая деталь в деле о банкротстве

Главное: Дело Андрея Гордийчука расследуется уже семь лет, хотя производство ранее закрывали за отсутствием состава преступления.

Гордийчук не подписывал кредитных договоров, а его связь с займами заключалась в личном поручительстве.

По кредитам на 184,2 млн грн банк получил 115,9 млн грн погашения и залог более чем на 147,4 млн грн.

Защита считает, что в деле смешана гражданская ответственность поручителя за долг с уголовной ответственностью за завладение средствами.

Сегодня правовую незащищенность в Украине имеет не только тот, кто берет кредит, но и тот, кто за него поручается.

Дела вроде дела Андрея Гордийчука ставят под угрозу сам институт личного поручительства в Украине: если поручитель может оказаться в уголовном производстве не из-за собственных действий по договору, а из-за самого факта доверия к заемщику, этот правовой механизм теряет предсказуемость и безопасность для бизнеса.

И здесь сразу возникает странный вопрос: как так получается, что банкиры, которые выдавали кредит, остаются неустановленными, заемщики – так же неустановленными, а ответственным за завладение средствами вдруг признают именно поручителя по договорам?

Есть дела, где ключевым доказательством является не документ и не свидетельство, а время. Сколько его прошло, что происходило в паузах и почему именно сейчас, а не раньше или позже, появилось подозрение. Дело Андрея Гордийчука – именно такой случай, и я предлагаю разобрать его через эту оптику.

Сразу отмечу: я не утверждаю ничего о мотивах конкретных должностных лиц и не обвиняю ни одну институцию. Ниже – даты и вопросы, которые из них возникают сами.

Главный тезис

Моя профессиональная оценка проста: это дело не имело судебной перспективы с первого дня. Именно поэтому оно годами не расследовалось по существу, а там, где движение все же происходило, – закрывалось.

Показательный факт: с момента регистрации уголовного производства до вручения подозрения прошло семь лет: дело, которое семь лет пролежало практически без движения, вдруг ожило.

Хронология

В 2016-2018 годах заключены три кредитных договора с государственным "Укргазбанком" на 184,2 млн грн. Долг возвращен не полностью и киевская полиция начинает расследование. В июле 2019 года дело закрывается в связи с отсутствием состава преступления. Далее, спустя более четырех лет, в июне 2023 года, производство оживает и его материалы передают в Днепропетровскую область.

Параллельно указанным событиям в 2019 году у ООО "ЛА ТЕРРА" возникает долг за поставку семян рапса. Вместо хозяйственного суда фермер обращается в полицию Днепропетровской области, которая сразу открывает производство.

В дальнейшем материалы данного производства объединяются с производством по кредитам, которое было передано из Киева. В дальнейшем расследованием полученных в Киеве кредитов занимается полиция Днепропетровской области.

Анализ материалов уже днепровского этапа объединенного производства свидетельствует об отсутствии каких-либо существенных изменений – по сути, это то же самое дело, которое просто сменило прописку.

Показательно, что новый виток внимания к делу – уже публичный, громкий – появился примерно в то же время, когда об этом кейсе в своих социальных сетях упомянул новый глава Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко. Сам пост был приурочен к вручению подозрения клиенту – Гордийчуку Андрею. В таких ситуациях сложно сделать какие-либо выводы о причинах совпадения во времени, однако данный факт следует иметь в виду, анализируя хронологию событий по делу.

Вопрос о том, почему дело передали именно в Днепропетровскую область, а не оставили в Киеве или (учитывая то, что дело касается завладения средствами государственного банка) не передали сразу в НАБУ, – остается открытым.

Эпизод с рапсом

В 2019 году ООО "ЛА ТЕРРА" приобрело семена рапса у фермерского хозяйства имени Т.Г. Шевченко. Часть оплатило, а по остальной – образовался долг в размере 11 млн грн. Компания не ликвидирована и работает до сих пор.

Вместо иска в хозяйственный суд фермер обратился с заявлением о совершении преступления в полицию, и уголовное производство открыли без задержки.

Подозрение по этому эпизоду спустя семь лет получил Андрей Гордийчук – человек, который не был ни учредителем, ни владельцем или директором "ЛА ТЕРРА".

Кредиты "Укргазбанка"

Второй эпизод – три кредитных договора на 184,2 млн грн. Следствие считает, что около 140 млн не возвращено, и называет Андрея Гордийчука организатором схемы завладения указанными средствами.

При этом ни одного договора он не подписывал, к двум из трех компаний-заемщиков отношения вообще не имел, а в третьей компании-заемщике (кооперативе) владел долей в размере 25%, что не давало права единолично распоряжаться средствами. Крупнейший кредит в размере 79,2 млн грн в полном объеме перечислен напрямую продавцу техники, на закупку которой он и выдавался банком.

Единственная связь Гордийчука с этими кредитами – личное поручительство. В рамках поручительства банк уже обратил взыскание на имущество Гордийчука: дом и 15 земельных участков под Киевом.

Стоит отметить, что предприятия-заемщики впоследствии были признаны банкротами. Процедура распоряжения указанными предприятиями полученными от банка средствами, а также дальнейшего вывода с рынка проверялась правоохранительными органами и, согласно имеющейся у защиты информации, никаких нарушений в действиях их руководства выявлено не было.

Если схема завладения средствами действительно существовала, логично было бы ожидать, что именно эта проверка ее выявит, ведь любое распоряжение незаконно полученными средствами является отдельным преступлением.

К этому следует добавить еще два обстоятельства, документально подтвержденные и прямо противоречащие версии обвинения. Во-первых, Гордейчук не ограничился самой порукой: он на постоянной основе финансово поддерживал компании-заемщики, чтобы те могли обслуживать кредит и платить банку проценты. Во-вторых, на сегодняшний день сами компании-банкроты задолжали структурам Гордейчука более 100 млн грн – то есть фактический финансовый поток шел в противоположном направлении: не от компаний к поручителю, а от него к ним.

Сам Гордийчук этого не скрывает: решение поручиться сегодня оценивает как неудачное бизнес-решение, которое стоило ему имущества. Но гражданская ответственность поручителя за чужой долг и уголовная ответственность за завладение средствами – это разные вещи, и именно это разграничение, на мой взгляд, в данном деле утрачено.

Арифметика

Из 184,2 млн грн полученных кредитных средств банку уже возвращено 115,9 млн. Здесь стоит отметить, что обвинение учитывает в качестве возвращенных средств только тело кредита, а проценты и другие поступления – игнорируются.

Дополнительно заемщиками передан залог стоимостью более 147,4 млн грн. В общей сложности покрытие – 263,3 млн грн, что на 79,16 млн превышает сумму полученных кредитов. Банк уже реализовывал свои права в хозяйственных и гражданских судах – признак гражданско-правовых, а не уголовных отношений.

Вопросы, которые не имеют ответа семь лет

В материалах дела до сих пор фигурирует целый ряд "неустановленных лиц-исполнителей преступления" – должностных лиц банка и заемщиков, которые подписывали договоры на десятки миллионов. За семь лет следствие не идентифицировало ни одного из них, хотя подписи этих людей стоят на каждой странице кредитных договоров. Как такое возможно в деле, которое считается приоритетным и громким – вопрос риторический, но справедливый.

Позиция защиты

Расследование не смогло установить даже наиболее базовые обстоятельства дела. Защита неоднократно обращалась с конкретными ходатайствами и жалобами по этому поводу, пыталась в полной мере реализовать свое право на участие в расследовании, однако так и не получила адекватного ответа со стороны обвинения.

Вместо этого досудебное расследование по делу было приостановлено. Складывается впечатление, что до суда, где сторона защиты могла бы открыто доказать отсутствие состава преступления, дело так и не дойдет.

Вместо вывода

До вынесения приговора суда любое лицо считается невиновным – и это правило действует для всех сторон одинаково.

Я не могу делать выводов о мотивах участников процесса, однако когда дело 7 лет лежит практически без движения, закрывается и передается между регионами, расследованием занимается полиция вместо НАБУ, которая усматривает завладение кредитными средствами там, где банк получил имущества больше, чем выдал в качестве кредитов, – вопросы возникают сами собой.

К сожалению, эта история ставит под сомнение не только перспективу конкретного дела, но и нечто более широкое: насколько безопасным для украинского бизнеса остается сам институт личного поручительства, если из-за него можно оказаться в уголовном производстве.

Разумеется, перечисленные обстоятельства являются позицией защиты Андрея Гордийчука. Однако они основаны на материалах дела, и мы всегда открыты к дискуссии по этому поводу.