Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины

При подготовке материала использовались: публикации польских изданий Rzeczpospolita и RMF FM, заявления представителя Еврокомиссии Адальберта Янца и замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, а также комментарии спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Что происходит на границе Польши с Украиной

На утро 20 ноября было заблокировано почти три тысячи грузовиков на трех направлениях. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорит, что по состоянию на вторую половину дня, обновленной информации нет.

"По данным от польских пограничников, это почти 2900 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец" - почти 1200, напротив "Ягодина" - почти 1100 и около 600 напротив "Равы-Русской", - рассказал он РБК-Украина.

Забастовщики пропускают по несколько грузовиков в час в обе стороны, но это не решает вопросы интенсивности движения. Например, до блокады "Ягодин" пересекало до 1300 грузовиков в сутки, "Краковец" и "Раву-Русскую" - по 600.

Из-за блокады растут очереди и на других пунктах. В частности, утром около 300 фур стояло напротив Угринова, Устилуга и Смольницы, а также около 1300 напротив пункта пропуска "Шегини". Работа последнего сегодня приостанавливалась на некоторое время из-за перебоев с электричеством.

"Участники акции пропускают по несколько транспортных средств. На въезд и выезд это может быть по 2-5-8 грузовиков в час, а затем снова по два. То есть интенсивности движения мы не фиксируем. Единственное, мы можем констатировать определенную интенсивность через "Краковец" в направлении выезда из Украины", - подчеркнул Демченко.

Фото: блокада границы с польской стороны (facebook.com/KonfederacjaLublin)

Отметим, на украинской стороне действует электронная очередь, и физически грузовики находятся не рядом с границей, а на АЗС и местах стоянки. На польской стороне водители вынуждены неделями стоять в многокилометровых очередях.

Забастовщики также пригрозили с 22 ноября развернуть блокаду на пункте пропуска "Шегини-Медыка". Несмотря на большую очередь, сейчас он не заблокирован, и за минувшие сутки его прошли около 500 фур.

"Конечно, мы видели сообщения о возможной блокаде и на этом направлении, но официальных подтверждений пока у нас нет. Увеличение очередей исключать нельзя, учитывая, что польские перевозчики две недели блокируют три пункта, и переговоры ни к чему не привели", - добавил спикер ГПСУ.

Украинская сторона создала штаб помощи водителям, заблокированным на границе. За каждым из трех пунктов закреплен координатор, который находится на постоянной связи. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности +38 (067) 120 0483.

Накануне сообщалось, что инициативная команда имеет 11 000 продуктовых наборов, питьевую воду и необходимые лекарства. Дополнительные потребности можно указать через Google-форму.

При необходимости есть возможность эвакуации водителей на территорию Украины.

Важно - ограничения не распространяются на автобусы, легковые авто и пешее пересечение границы.

Чего хотят польские перевозчики

Забастовка на трех пунктах пропуска продолжается с 6 ноября. По заявлению польских перевозчиков, они намерены блокировать границу до 3 января 2024 года.

Среди требований:

возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков

ужесточение украинской стороны правил перевозок по ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта)

запрет на регистрацию компании-перевозчика в Польше, если ее финансовая деятельность проходит не на территории Евросоюза

отдельная очередь для автомобилей с номерами стран ЕС

отдельная очередь для пустых грузовиков

доступ к украинской системе "Шлях"

Андрей Демченко называет часть требований дискриминационными.

"Это относительно отдельных полос движения для грузовиков на европейских номерах. И, конечно, относительно разрешений, что по сути является отменой транспортного безвиза, предоставленного Европейским союзом", - отметил он в беседе с изданием.

По данным издания Rzeczpospolita, сейчас через заблокированные пункты пропускают по четыре фуры в обоих направлениях. А грузовики с продуктами, гуманитарными и военными грузами якобы двигаются регулярно.

"Куры, бананы и цветы едут в Украину без очереди. Мы не хотим морить их голодом", - говорит один из участников акции, пожелавший остаться неизвестным.

Фото: польские перевозчики выдвигают ряд требований, которые невозможно выполнить (Getty Images)

В то же время, как заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, заявления о фурах с гуманитарными грузами не соответствуют действительности.

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", - отметил он и добавил, что информация передана польским властям, и украинская сторона ждет объяснений.

Польские перевозчики жалуются на якобы потерю рынка из-за украинских компаний. В частности, потому, что польским водителям платят по 2500 евро в месяц, в то время как украинским - по 700 евро. Из-за этого компании из Украины перехватывают заказы.

"Я перевозил грузы из Польши во Францию ​​за 1,15 евро (за километр, - ред.), но проиграл заказ украинской компании, которая перевозит грузы за 0,9 евро. Польские экспедиторы также используют украинских перевозчиков для внутренних перевозок, хотя согласно транспортному соглашению ЕС-Украина, украинские автомобили могут ездить только в двустороннем и транзитном сообщении", - говорит один из участников блокады.

Причем, согалсно их заявлениям, конкуренция из Украины сказывается не только на Польше. На прошлой неделе словацкие перевозчики на час заблокировали границу под Ужгородом в качестве предупреждения. На этой неделе они планируют перейти к ежедневным акциям. Кроме них, требование восстановить разрешительную систему поддержали транспортные организации Венгрии, Чехии, и Литвы. Они хотят прекращения действия нынешнего соглашения Украины с ЕС или внесения изменений с возможностью реализации двухсторонних соглашений между отдельными странами Евросоюза и Украиной. По их словам, из-за этого якобы растет количество нелегальных транспортных операций на рынке ЕС.

Что не так с требованием допуска к системе "Шлях"

На время военного положения и мобилизации в Украине, которое пока продлено до 14 февраля 2024 года, военнообязанные мужчины не могут свободно выезжать из страны. Для того, чтобы волонтеры могли перевозить гуманитарные и медицинские грузы, необходимо получить специальное разрешение. После этого данные вносят в систему "Шлях", и пограничники выпускают водителей из Украины.

По мнению Андрея Демченко, польские перевозчики могут быть заинтересованы в привлечении украинцев к работе на свои компании.

"Чтобы они имели возможность пересекать границу на выезд из нашего государства и работали на польских перевозчиков в качестве водителей, поскольку мужчинам в целом ограничен выезд за пределы Украины", - уточнил он.

Позиция Европейской комиссии

На прошлой неделе представители ЕК посетили один из заблокированных пунктов пропуска. По словам официального спикера Еврокомиссии Адальберта Янца, последствия уже очень значительны.

"Очереди на границах чрезвычайно велики. Условия для дальнобойщиков очень тяжелые. Есть также очень значительные экономические последствия этого протеста", - заявил он, не вдаваясь в цифры.

По его словам, на нынешнем этапе сложно оценить влияние блокады на торговлю, в частности, в сельскохозяйственной сфере. При этом комментируя требование польской стороны вернуть коммерческие разрешения для украинских компаний, он подтвердил озвученную ранее позицию.

"Любое повторное введение системы разрешений или квот для автомобильных перевозок является юридически невозможным, поскольку это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС", - добавил он, выступив за украино-польский диалог.

Фото: к блокаде польских перевозчиков могут присоединиться словацкие (facebook.com/KonfederacjaLublin)

Как пишет RMF FM, Европейская комиссия может начать "карательную процедуру", если Польша не решит вопрос блокады границы с Украиной. Как говорят в Брюсселе, согласно законодательству ЕС, польские власти обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Переговоры провалились. Будет суд?

Через три дня после начала блокада прошли переговоры между властями Польши и забастовщиками. Они закончились безрезультатно. А государственный секретарь Рафал Вебер отметил, что правительство не может по требованию перевозчиков вернуть разрешения в отношении украинской стороны.

Переговоры с участием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины прошли 13 ноября. По словам замминистра Сергея Деркача, тогда удалось решить два вопроса: выделение отдельных полос для пустых фур в пункте "Ягодин-Дорогуск" и обновление функционала системы "єЧерга" с возможностью менять водителя для пустых грузовиков. Кроме того, предлагалось запустить пустые грузовики через "Угринов-Долгобычув", где необходимая полоса есть.

Организатор блокады на пункте пропуска "Дорогуск" Рафал Меклер в свою очередь заявил, что стороны не достигли соглашений, а Украина якобы "не принимает требования во внимание".

Деркач в комментарии РБК-Украина говорил, что протестующие не представляют самые большие профильные ассоциации Польши, поэтому наладить с ними контакт довольно сложно. В Украине считают, что блокада происходит по политическим причинам, поскольку акцию поддерживает ультраправая партия "Конфедерация".

На днях стало известно, что Украина и Польша готовятся подать в суд на протестующих. По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, у Украины есть поддержка со стороны польских юристов.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодня день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая - выяснить, кто виноват и кто будет возмещать ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - отметил он в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что иски должны быть поданы в ближайшее время. Польская сторона уже отреагировала на эту новость.

"Украинцы угрожают нам судебными исками о возмещении убытков. Протест законный, и если они подадут в суд на польское государство о компенсации, то эту сумму надо вычесть из 500+ (программа выплат по 500 злотых на ребенка в семьях украинских беженцев, - ред.) или выплат для украинских граждан", - написал Меклер в своем Facebook.