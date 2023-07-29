На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии

Когда защитники Мариуполя покидали "Азовсталь", волна надежды пролетела между всеми: возможно, я вернусь домой живым. Эти мысли разбились о термобарическое оружие, которым россияне ударили прямо в барак с пленными.

Минимум 57 солдат погибли, а мир получил трагедию под названием "теракт в Еленовке". Как это произошло, что установили за год следствия и какая реакция международных организаций – в материале РБК-Украина.

Дорога к Еленовке

В тот день на "Азовстали" командование собрало военных, чтобы сказать главную новость: покидаем позицию и идем на эвакуацию. Употребили именно это слово, чтобы подчеркнуть значение долгих месяцев сопротивления в полном окружении. Защитники Мариуполя, на самом деле, шли в плен и по условиям, и по отношению. Шли от завода к мосту, а там – в автобус и к Еленовке.

Военные покидали место, где уже простились с жизнью. Боец полка "Азов" Сергей Алексиевич был уже в Еленовке, когда защитников начали выводить из завода. Его жена Мария говорит, что о выходе не знала до того, как прочитала новости из СМИ.

"Это называли эвакуацией, я не знала, вышел ли Сергей. Только 19 мая я увидела на российских ресурсах видео с моим мужем. Это были видео международного представительства организации "Красного креста". Там были другие военнослужащие, которые выходили из "Азовстали" и на этом видео я узнала своего мужа", – поделилась она с изданием.

Фото: россияне устроили теракт в Еленовке (скрин видео россми)

Сергей попал в плен раньше выхода всех военных – 16 мая, потому что получил ранения во время боя в Мариуполе. Поэтому бойца переправили, чтобы оказать медицинскую помощь.

"Его побратимы, уже вышедшие из плена, рассказали мне, что у него застряла пуля в кости, и на "Азовстали" в госпитале ее не смогли достать. Поэтому, скорее всего, он до сих пор ходит с пулей в кости", – делится женщина.

Мария последний раз видела мужа на видео окупантов только в июне, когда россияне показывали военнослужащих, которые были в Еленовке. Когда произошел теракт, женщина больше всего волновалась, чтобы его не было там, где произошел эпицентр трагических событий.

Представительница организации семей пострадавших в результате теракта в Еленовке Анна говорит: один из военных, который вернулся в ходе обмена, рассказал, что охранники приходили со списками бойцов, которых должны были переместить в конкретный барак.

"Нам говорят, что преступление было спланировано, а люди случайны. Мы все же считаем, что если приходили со списками, то, возможно, люди были подобраны специально. Это нужно выяснить следствию", – говорит женщина.

Теракт

Военных привезли в тюрьму, находящуюся под оккупацией российских сил. Условия не из легких, отношение – соответствующее. 29 июля барак, превращенный из промышленной зоны в жилую, уже был заполнен военнопленными. Пост охраны переместили дальше, более того – для них вырыли укрепленную траншею, что уже вызвало вопрос. Днем ранее охранников одели в бронежилеты и каски, чего не было в других бараках.

В ночь с 29 на 30 июля произошел первый взрыв по территории колонии. Его услышали не все. Кто-то проснулся, посмотрел, что все хорошо, и лег назад спать. Однако примерно в 23:30 раздался взрыв внутри барака в части входной двери.

Фото: россияне пытались перевести ответственность за теракт на Украину (скрин видео россми)

Реактивная система "Град", которая была размещена вблизи их бараков и у ограды колонии, перед самым инцидентом стреляла в западном направлении от колонии и перекрывала звуки взрывов, которые убили и ранили людей в бараке. Военнопленным приказали расчищать завалы и вывозить трупы погибших, а также молчать об увиденном. Многие бойцы истекали кровью, им не оказали вовремя медицинскую помощь. Легкораненых, как свидетелей, бросили в изоляторы.

Российская сторона заявила, что якобы был "нанесен удар" с американской системы M142 HIMARS. Украинское расследование установило, что способом убийства было термобарическое оружие внутри помещения. Мир получил беспрецедентный случай жестокости в военных условиях.

Боец Игорь Прокопенко находился в бараке на момент взрыва. Его сестра Ксения рассказывает, что 30 июля россияне опубликовали списки погибших в медиа, где она увидела фамилию и имя брата. Это была вся информация на тот момент. Украинские спецслужбы никак не могли их прокомментировать.

Патронатная служба полка "Азов" создала чат, где находились семьи тех людей, которые предположительно погибли во время теракта. Этот список был единственной информацией. Лишь 10 октября девушка получила главное подтверждение – тела погибших военных были возвращены в Украину. Началась процедура анализа ДНК, которая длилась несколько месяцев.

"Тело нельзя узнать, там все сгорело. Поэтому мы хотим сделать повторный тест ДНК. Хотим привлекать международную комиссию пропавших без вести. Но еще не получили разрешение от СБУ, следователя, ведущего это дело. И тело до сих пор не забрали", – рассказала РБК -Украина сестра военного.

Фото: россияне устроили теракт в Еленовке (скрин видео россми)

Ксения понимает, что к этому происшествию международные организации не были готовы. Впрочем, по ее словам, миссия ООН могла сделать больше, а не сразу расформировать свою миссию из-за отсутствия доступа к месту взрыва.

"Они могут исследовать переданные Украине тела, они могут допрашивать свидетелей. За всем этим я вижу, что нужно усовершенствовать механизмы работы такой большой структуры как ООН. Потому что выходит, что россияне могут делать все что угодно и им ничего за это не будет. Виновные не наказаны, расследования нет. Также нет Дня траура по погибшим и дня памяти. Украина до сих пор не установила эти даты", - отметила девушка.

Борьба за ответственность

Большинство женщин, чьи мужья и родственники оказались в плену, сегодня действуют в условиях частичной или полной неопределенности. Жена "азовца" Сергея Алексеевича Александра не знает, где сегодня ее муж. Все, что у нее есть – надежда на то, что он жив.

"Я стараюсь верить в лучшее и делать все, что нужно, все, что можно делать сейчас – это выходить в СМИ, рассказывать информацию о моем муже, о теракте в Еленовке, о военных, которые уже больше года содержатся в плену в России, их не обменивают. Об этом нужно говорить, и я это делаю", – говорит она.

В конце сентября Александре позвонил побратим Сергея. Он рассказал, что ее супруг получил ранение во время теракта в Еленовке. Его держали в больнице, но вылечили ли - неизвестно. После госпиталя мужчину снова забрали в плен, в ту же колонию. В конце сентября Алексеевича увезли – Александра подозревает, что в Россию, но куда именно она не знает.

"Сейчас невероятно трудно узнать информацию о своих родных, которые находятся в плену, потому что полк "Азов", к сожалению, разместили изолированно от других пленных, поэтому я жду дальше, жду обменов, жду, чтобы вернули моего мужа", - добавляет женщина.

Фото: семьи пострадавших в теракте поднимают вопрос на всех уровнях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жена одного из пленных военнослужащих Анна надеялась на то, что освободить ее мужа из плена поможет миссия ООН, или после теракта его и других военнослужащих заберут на лечение в третью страну. Но ничего не произошло – даже после очевидного убийства пленных в колонии третья сторона не стала вмешиваться, по крайней мере, не с той интенсивностью, которую требует ситуация.

"Были надежды, что будет миссия ООН, их заберет третья страна на лечение. После того, что они пережили. Как кричали люди, кричали о помощи, как горели его друзья. Но ничего не происходит… Расформируется эта миссия ООН", – объясняет Анна.

Пока международные организации пытались безуспешно получить доступ к Еленовке, собирали данные и опровергали тезисы российской пропаганды о том, что по колонии ударили ракетами HIMARS, родственники военнослужащих искали свои пути. Александра, например, нашла своих единомышленников, объединилась с ними и принялась стучать во все существующие двери.

Сначала это была инициатива по освобождению из плена, прежде всего раненых военнослужащих, которых, согласно Женевской конвенции, должны менять первыми и без условий. Работа не дала ожидаемого результата, но в группе родственников Александра нашла женщину, чей муж тоже был в Еленовке.

"Она мне написала о своей идее, что хочет объединить людей, родные которых пострадали в результате теракта в Еленовке. Конечно, я поддержала эту инициативу, она начала искать родных, мы общались постоянно, пытались друг другу помочь. И в результате все же удалось определенное количество семей собрать", – рассказывает Мария.

Анна сначала обращалась к власти – направила письмо Уполномоченному по правам людей Дмитрию Лубинцу, но его плотный график не дал возможности встретиться. За ним последовали встречи с единомышленниками, переросшими в большую совместную встречу. Они обсудили планы и сформировали необходимые списки.

"Мы начали сами формировать списки, искать свидетелей. И таким образом пришли к тому, что сегодня мы являемся официальной общественной организацией. Мы продолжаем бороться за возобновление международного расследования в Украине. Тогда ускорится идентификация тел. Продолжаем бороться за пленных. Более 60 человек в плену", – подчеркивает Анна.

Фото: последствия взрыва в Еленовке (скрин видео россме)

Александра борется с системой, в которой много белых пятен, фактически на том же фронте. Представители власти затрудняются ответить на все вопросы – международное следствие закрыто еще с января. Украинское следствие ведется в режиме секретности, хотя родственники надеются, что информацию удастся получить.

Сегодня группа Александры имеет в планах поездки заграницу – женщины хотят объяснить иностранцам, насколько важно не забывать о теракте в Еленовке. Российские оккупанты убили более 50 военнопленных, что идет вразрез с общепринятыми международными нормами и банальной гуманностью. Отвечая на вопрос, откуда она берет силы, Александра отвечает – когда опускаются руки, она вспоминает о муже.

"Он пережил невероятно много. Это почти три месяца обороны Мариуполя в полном окружении, без нормальной еды, без медикаментов, отдыха, в страшных условиях, в самом аду. И сейчас он также переживает ад, уже 14 месяцев плена, то есть всего уже 17 месяцев он находится в полном окружении врагов. И я просто не имею права сдаваться, я должна бороться дальше".

Позиция мира

С августа по октябрь Россия отдала тела 57 погибших в результате теракта в Еленовке. Многие из них сложно или практически невозможно идентифицировать. На сегодняшний день удалось распознать 47 тел. В Офисе Генпрокурора отмечают, что следствие ведется, но подробности не говорят, чтобы не нарушать тайну следствия.

Сотрудники Международного комитета Красного креста, в свою очередь, не раз пытались добраться к Еленовке, но российские оккупанты не дают им доступа. При этом пропаганда Кремля продолжает винить в убийстве пленных ВСУ.

В ООН сразу после теракта сформировали свою миссию для расследования. В январе ее распустили, причина та же – россияне не дают доступа к месту происшествия. Разоблачив миф Москвы о том, что по баракам в колонии ударили HIMARS, в ООН добавили, что расследование должно продолжаться.

"Военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушении международного права были привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

После заявления ООН ряд международных аналитиков признали, что взрывы были внутри самого барака были. В экспертных кругах утверждают, что это хороший знак – страны-союзники Украины разоблачили очередную ложь Кремля и это преступление, как одно из многих преступлений окупантов, также будет расследоваться. Однако пока говорить о каких-то сдвигах как в международных структурах, так и следствии украинских правоохранителей еще рано.